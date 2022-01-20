В Мозамбике из-за странного поверья режут головы лысым

В Мозамбике обезглавили лысого мужчину из-за веры в то, что в его голове есть золото. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на The South African.

Убийство было ритуальным: некоторые жители страны верят, что в головах у лысых людей есть золото. Подобные преступления происходят уже не в первый раз и вызывают озабоченность властей Мозамбика.

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По данным издания, голову мужчины должны были продать «покупателю» из Мали, однако он в итоге исчез. Голову преступники оставили в городе Муандива, местная полиция занимается расследованием дела. Отмечается также, что в последнее время из-за этого странного поверья были убиты минимум пять человек.

