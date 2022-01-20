Американское издание допускает удар по России крылатыми ракетами Tomahawk

Атомная подводная лодка Georgia Военно-морских сил (ВМС) США, совершившая короткую остановку возле Кипра, может нанести удары по России крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») даже находясь в Средиземном море. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на американское издание The Drive.

«Нарисуйте круг радиусом 1000 миль <…> Большинство потенциальных целей внутри этого круга подвергаются риску <…> Это означает, что подлодка может с легкостью поражать цели в Крыму, Украине и России, курсируя в восточной части Средиземного моря», — говорится в сообщении.

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В издании полагают, что подобные действия военно-морского флота США являются сигналом для союзников и Москвы.

«Учитывая, что ситуация в Украине быстро приближается к кризису, вполне вероятно, что ВМФ рассчитывал на то, что присутствие Georgia послужит сигналом как для союзников, так и для России о том, что Соединенные Штаты обладают весьма боеспособным присутствием в регионе, которое может протянуть руку и нанести удар. на большие расстояния с небольшим риском для себя», — пишет The Drive.