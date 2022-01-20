Украинский Bayraktar TB2 осуществил патрулирование акватории Черного моря

Интернет-издание «Думская» сообщает, что украинский оперативно-тактический беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2 осуществляет патрулирование северо-западной части Черного моря.

По информации издания, дрон взлетел с военно-воздушной базы Кульбакино, где базируется 10-я бригада (Сакская) морской авиации Военно-морских сил (ВМС) Украины, около 9.00 мск (10.00 — бак.вр.).

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«Пройдя над Очаковом, «Байрактар» долетел почти до острова Змеиный, а сейчас патрулирует морскую границу Украины», — говорится в сообщении.

Полет проходил на высоте свыше 5 км, пишет издание.