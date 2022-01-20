Фуат Октай: С уважением чту память наших братьев

Вице-президент Турции Фуат Октай поделился в Twitter публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января.
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«С уважением чту память наших братьев, которые отдали свои жизни за независимость Азербайджана 20 января 1990 года», — говорится в публикации.
20 Ocak 1990’da Can #Azerbaycan’ın bağımsızlığı için hayatlarını feda eden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.
🇹🇷🇦🇿 #20Yanvar #QaraYanvar #TekMilletİkiDevlet pic.twitter.com/GMAiWMC4yO
— Fuat Oktay (@fuatoktay) January 20, 2022