В Пакистане женщину приговорили к смертной казни за сообщения в WhatsApp

В Пакистане 26-летнюю местную жительницу Анику Атик приговорили к смертной казни из-за якобы богохульных сообщений в WhatsApp и Facebook, передает The Guardian.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Анику Атик признали виновной в богохульстве после того, как на нее донес ее знакомый. По словам мужчины, Атик присылала ему в мессенджере богохульные карикатуры на пророков и посты с критикой исламских святых. Он заявил, что она в Facebook отправляла подобные сообщения и другим пользователям.

Доносчик написал, что женщина «намеренно оскорбляла святых и религиозные убеждения мусульман».

Атик вину не признала. Она сказала, что является мусульманкой. По ее словам, мужчина специально втянул ее в религиозный спор, чтобы отомстить за то, что она не хотела поддерживать с ним дружеские отношения.