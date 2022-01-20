Еврокомиссия обязала Польшу выплатить €70 млн за неуплату штрафа по суду

Европейская комиссия направила Польше официальное уведомление с требованием выплатить штраф в размере порядка €70 млн за отказ от выполнения постановления суда об упразднении Дисциплинарной палаты Верховного суда страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В октябре прошлого года высший суд ЕС оштрафовал Варшаву за то, что она немедленно не приостановила работу палаты. ЕК полагает, что работа ведомства допускает политическое вмешательство в суды и, следовательно, нарушает законы.

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Польше дали около 45 дней на оплату штрафа.