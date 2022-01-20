Китай, Россия и Иран проведут совместные морские учения

Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения 21 января, сообщил официальный представитель ВС Ирана по связям с общественностью Мостафа Таджолдин информационному агентству ISNA. Его слова приводит издание Times of Israel.

По его словам, военные учения пройдут в северной части Индийского океана и станут третьими совместными военно-морскими учениями с участием трех стран. Предыдущее учение состоялось в феврале прошлого года.

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Сообщается, что подготовка к совместным маневрам началась во время вчерашней встречи президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Эбрахима Раиси в Москве.

В Оманском заливе с 18 по 22 января проводятся российско-китайско-иранские военно-морские учения «CHIRU», отметили в Минобороны России.

«С 18 по 22 января текущего года в Оманском заливе (Северная часть Аравийского моря) и воздушном пространстве над ним проводится российско-китайско-иранское военно-морское учение «CHIRU-2Q22». От российской стороны в нем принимает участие отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в рамках учения предусматриваются артиллерийские стрельбы по морской цели, совместное тактическое маневрирование, поиск и спасения на море. Кроме того, будет отработана организация досмотровых действий и освобождение судна, захваченного пиратами.

В дальнейшем отряд кораблей ТОФ продолжит переход в Средиземное море, где совместно с силами Северного и Балтийского флотов примет участие в учениях межфлотской группировки ВМФ.