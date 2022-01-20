Лукашенко сообщил, что вновь перенес ковид после заражения омикрон-штаммом

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что вновь перенес COVID-19, на этот раз после заражения омикрон-штаммом.

«Мы замечаем, что этот омикрон — это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу, — сказал Лукашенко на встрече в четверг с главой Республики Тува Владиславом Ховалыгом, видеосюжет выложили в Telegram-канале «Пул первого» . — Я говорю это как человек, который сам второй раз — уже этим омикроном — переболел».

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