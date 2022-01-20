Парламент Молдовы ввел режим ЧП на 60 дней из-за газового кризиса

Парламент Молдовы принял постановление о введении режима чрезвычайного положения сроком на 60 дней после уведомления «Газпрома» о прекращении поставок газа с 21 января из-за неуплаты за потребленное топливо в январе. Такое постановление было принято в четверг на экстренном заседании, трансляцию которого вела пресс-служба законодательного органа, передает ТАСС.

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«Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный срок», — зачитала проект постановления в своем выступлении перед депутатами премьер-министр Наталья Гаврилица.