СМИ: США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16

Соединенные Штаты могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.

По данным телеканала, Госдеп может одобрить запрос Анкары на приобретение у Вашингтона 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для уже имеющихся на вооружении Турции F-16.

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Источники телеканала во внешнеполитическом ведомстве США указали, что положительное решение может быть связано со стремлением Вашингтона «сохранить нынешний баланс сил в Эгейском море и оснастить своих союзников по НАТО» в условиях «возрастающей угрозы в Черном море».