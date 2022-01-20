Израиль подписал контракт о закупке в Германии трех подлодок на €3 млрд

Министерства обороны Израиля и ФРГ и германская компания ThyssenKrupp подписали в четверг соглашение о разработке и производстве трех перспективных подводных лодок для израильских ВМС за €3 млрд. Об этом сообщила в четверг пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

«По итогам многолетнего процесса планирования и переговоров Минобороны Израиля, Минобороны Германии и ThyssenKrupp договорились о разработке и производстве трех подводных лодок ВМС Израиля. Соглашение было подписано сегодня [в четверг]», — говорится в заявлении. В пресс-службе добавили, что «Израиль купит три подводные лодки новой серии «Дакар» по соглашению на сумму около €3 млрд», отметив, что «первая подлодка будет поставлена в течение девяти лет».

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В пресс-службе указали, что правительство Германии «финансирует часть контракта за счет гранта в соответствии с соглашением, подписанным между странами в 2017 году». Израиль ранее приобрел у Германии шесть подводных лодок типа «Дельфин», которые считаются самым дорогостоящим оружием местной армии.

Кроме того, «стороны подписали соглашение о промышленном стратегическом сотрудничестве на сумму более €850 млн», указали в пресс-службе. Документ касается «инвестиций в израильскую промышленность, в том числе в оборонные компании», добавили в Минобороны, отметив, что «это детальное соглашение с заранее оговоренной инвестиционной составляющей», которое «приведет к открытию новых рынков, профессиональной подготовке, технологическому развитию и возможностям трудоустройства».