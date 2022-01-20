Байден заявил, что вторжение в Украину будет катастрофой для России

Президент США Джо Байден дал вторую пресс-конференцию по итогам года в должности президента. Так, в частности, он заявил, что вторжение России в Украину «станет катастрофой» для Москвы, пишет ТАСС.

«Если они [власти РФ] совершат то, на что способны со своими сосредоточенными на границе силами, это станет катастрофой для России», — утверждал он, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

Байден добавил, что партнеры и союзники США «готовы <…> нанести серьезный урон российской экономике».

О единстве НАТО

Нет оснований утверждать, что члены НАТО не будут едины в вопросе ответных действий в отношении РФ на фоне ситуации на российско-украинской границе, заявил президент США.

«У нас были очень откровенные дискуссии, между Владимиром Путиным и мной. Идея о том, что НАТО не будет едино. Я не знаю. Почему? Я говорил со всеми главными лидерами НАТО, у нас был саммит НАТО — Россия», — сказал он. «Я думаю, что мы увидим, что Россия будет нести ответственность, если она вторгнется [в Украину]», — утверждал Байден.

Он добавил, что в случае ввода российских войск в Украину Москву ждут серьезные последствия.

О российских банках

Российские банки не смогут проводить операции с долларами в случае вторжения РФ в Украину, заявил Байден.

По словам американского лидера, в случае вторжения в Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями». «Если они пойдут на это, если они вторгнутся, то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами», — утверждал Байден.

О войне РФ с Западом

Байден считает, что российские власти не хотят полномасштабной войны с Западом.

Его спросили, по-прежнему ли он согласен со своим заявлением, которое он сделал после саммита в Женеве, что российский лидер Владимир Путин не стремится к новой холодной войне. «Ответ таков: я думаю, что он все еще не хочет полномасштабной войны, во-первых. Во-вторых, думаю ли я, что он будет испытывать Запад, испытывать Соединенные Штаты и НАТО настолько серьезно, насколько только сможет? Да, я думаю, что так и будет. Но я думаю, что он заплатит за это серьезную и огромную цену, <…> и я думаю, он пожалеет, что сделает это», — утверждал американский лидер.

«Я думаю, что он имеет дело с тем, что, по его мнению, является самым трагическим, что произошло с матушкой Россией: падение Берлинской стены, империя была потеряна, <…> Советский Союз был расколот, — полагает Байден. — Но подумайте о том, что у него есть. У него есть восемь часовых поясов (11 часовых поясов), горящая тундра, которая больше не замерзнет естественным образом, ситуация, когда у него много нефти и газа, но он пытается найти свое место в мире между Китаем и Западом».

Байден также рассказал о своем недавнем разговоре с Путиным. «Два вопроса, по которым он мне сказал, что хочет гарантий — первое, что Украина никогда не будет частью НАТО. Второе, что НАТО не будут размещать стратегические вооружения в Украине, — сказал хозяин Белого дома. — Мы можем что-нибудь сделать с тем, что касается второй части».

«Что касается первой части, у нас есть ряд договоров на международном уровне и в Европе, которые предполагают, что вы можете выбирать, с кем вы хотите быть», — сказал президент.

О присоединении Украины к НАТО

Вероятность присоединения Украины к НАТО в ближайшее время невысока из-за того, что далеко не все требования, необходимые для вступления в альянс, выполнены Киевом, отметил Байден.

«Вероятность того, что Украина присоединится к НАТО в ближайшей перспективе, не слишком высока, учитывая то, что им надо проделать намного больше работы в том, что касается демократии, а также еще ряда аспектов, а также с учетом того, проголосуют или нет основные союзники на Западе за то, чтобы принять Украину прямо сейчас», — сказал он.

В связи с этим Байден выразил точку зрения, что у США и РФ в контексте предложений Москвы по гарантиям безопасности есть пространство для обсуждений. «Так что существует пространство для работы, если он [президент России Владимир Путин] хочет этого», — сказал американский лидер.

О действиях России

Президент США выразил мнение, что Россия «предпримет действия» в направлении вторжения в Украину.

«Я думаю, что он (президент РФ Владимир Путин) не уверен в том, что будет делать. Я думаю, что он пойдет вперед. Он должен что-то сделать», — утверждал Байден, отвечая на вопрос о том, что он ждет от ситуации вокруг Украины.

О неразмещении стратегических вооружений в Украине

Байден допускает возможность достижения с РФ каких-либо договоренностей по вопросу о неразмещении стратегических вооружений в Украине.

«Он [президент России Владимир Путин] сказал мне, что хочет две вещи, гарантии. Одна — это то, что Украина никогда не войдет в НАТО. Вторая — то, что в Украине не будут размещены стратегические вооружения. Мы можем прийти к чему-то по второму элементу», — отметил Байден, пояснив, что в этом случае от Москвы также будут ожидать ответных шагов «в европейской части России».

«По первому элементу у нас есть ряд соглашений на международном уровне и в Европе, предполагающих, что можно выбирать, с кем ты хочешь быть», — добавил американский лидер.

О потенциальных санкциях

Масштаб потенциальных санкций США и их союзников будет зависеть от конкретных действий России в отношении Украины, заявил Байден. Американский лидер при этом отметил, что «серьезные санкции», связанные с долларовыми операциями, могут негативно сказаться на экономике США и Европы.

«Если они продолжат предпринимать усилия в киберпространстве, мы можем ответить тем же способом. <…> У них есть люди из ФСБ, которые пытаются подорвать солидарность внутри Украины по вопросу России и стараются продвигать интересы РФ. Очень важно, чтобы все в НАТО придерживались одного подхода», — утверждал Байден.

«В НАТО есть разногласия относительно того, что страны готовы сделать в зависимости от того, что произойдет. <…> Серьезное введение санкций, связанных с долларовыми транзакциями, <…> окажет негативное влияние на США, а также негативное влияние на экономику стран Европы и разрушительное воздействие на Россию», — добавил президент США. Он отметил, что рассчитывает обеспечить единство мнений в НАТО по вопросу потенциальных мер в отношении РФ.

О встречах РФ и США

Президент США считает, что три российско-американские встречи по вопросам безопасности ни к чему не привели.

«Пока что те три встречи, которые у нас были, ничего не дали», — сказал он.

Об окончательном решении относительно Украины

Президент США выступил с предположением, что российский лидер Владимир Путин еще не принял окончательного решения относительно дальнейшего развития ситуации вокруг Украины.

«Я уверен, что абсолютно и совершенно это будет решение Путина. Никто другой не примет этого решения, — утверждал Байден, выступая в среду на пресс-конференции в Белом доме. — Он примет это решение». По мнению лидера США, президент РФ в настоящее время «взвешивает, какие последствия могут ждать Россию в краткосрочной и долгосрочной перспективе». «Я не думаю, что он решился», — предположил Байден.

Президент США также выразил мнение, что Россия «предпримет действия» в направлении вторжения в Украину. «Я думаю, что он (Путин) не уверен в том, что будет делать. Я думаю, что он пойдет вперед. Он должен что-то сделать», — утверждал Байден, отвечая на вопрос о том, что он ждет от ситуации вокруг Украины.

О последствиях вторжения России в Украину

Байден полагает, что возможное, по версии Вашингтона, вторжение России в Украину повлекло бы самые серьезные последствия для мира со времен Второй мировой войны.

«Конечно, есть повод для опасений», — полагает он. «Если он вторгнется в Украину… Такого не происходило со времен Второй мировой войны, — утверждал Байден, говоря о главе российского государства Владимире Путине. — Это имело бы самые серьезные последствия из того, что происходило в мире с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой войны». По версии президента США, в случае указанного развития событий Россия «заплатит ужасно много».

Президент США также заявил, что он обеспокоен возможностью того, что «вторжение» РФ в Украину может привести к конфронтации между Россией и странами НАТО.

Политика спросили, считает ли он, что обострение ситуации может «втянуть» в конфликт граничащие с Украиной страны, входящие в НАТО, и привести «к какого-либо рода реальной конфронтации между» Москвой и альянсом. «Я очень обеспокоен», — сказал в ответ американский лидер.

«Единственное, что может быть хуже преднамеренной войны, это непреднамеренная война. И я обеспокоен, что это может выйти из-под контроля. <…> Я надеюсь, что [президент России] Владимир Путин понимает, что, если не полномасштабная ядерная война, то он не в лучшем положении, чтобы доминировать в мире», — утверждал Байден.

О новом саммите с Путиным

Президент США заявил, что считает возможным проведение нового саммита с российским лидером Владимиром Путиным.

На пресс-конференции ему был задан вопрос о том, рассматривает ли он возможность провести новую встречу с президентом РФ, чтобы попытаться найти выход из ситуации вокруг Украины. «Да», — ответил он.

По словам Байдена, в ходе прошлых контактов с Путиным они обсуждали возможность проведения еще одной встречи, если для этого будет необходимость. Американский президент подчеркнул, что саммит обсуждался еще до того, как обострилась ситуация вокруг Украины. «Так что я все еще думаю, что такая возможность существует», — подчеркнул Байден.