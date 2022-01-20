Псаки: США сочтут «новым вторжением» любое пересечение российскими ВС границы с Украиной

Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ в Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Президент [Джо] Байден четко говорил российскому президенту [Владимиру Путину]: если какие-либо военные силы России пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников», — написала она в заявлении, опубликованном после окончания пресс-конференции американского президента, в ходе которой он затрагивал эту тему и, в частности, предположил, что «незначительное вторжение» может вызвать более сдержанные меры реагирования со стороны США и их союзников, чем полномасштабное.

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Псаки в своем заявлении утверждала также, что у России имеется «масштабная стратегия агрессии, помимо военных действий», в том числе «кибератаки и тактика использования нерегулярных вооруженных формирований». «Он [Байден] подтвердил сегодня, что на такие акты российской агрессии будет дан решительный, зеркальный и единый ответ», — добавила пресс-секретарь американского президента.

В свою очередь представитель администрации США высокого ранга в беседе с журналистами после пресс-конференции Байдена заявил, что вторжение России в Украину любого рода вызовет жесткий экономический ответ со стороны США. «Если Россия использует свои обычные вооружения для захвата территории в Украине, это вызовет жесткий экономический ответ», — приводит его слова агентство Рейтер. В связи с этим Соединенные Штаты, продолжил чиновник, готовы рассмотреть введение санкций в отношении крупнейших финансовых учреждений России. Он добавил, что Вашингтон изучает все возможные варианты рестрикций против РФ в случае ее вторжения в Украину.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России в Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.