Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста

Журналисты покинули зал, где должна была проходить пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона в Европарламенте. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на France Info.

Таким образом представители СМИ выразили протест против невозможности задать вопросы. «Пресс-конференция, которая должна была состояться после [выступления Макрона в Европарламенте], трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до ее начала», — пишет издание.

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Корреспондент телеканала CNews Лоик Синьор в своем Twitter-аккаунте опубликовал видеозапись, на которой французский лидер, комментируя ситуацию, заявил, что уже отвечал в декабре на вопросы журналистов по поводу председательства страны в Евросоюзе.

Interpellé à la sortie de cette fausse conférence de presse, le président #Macron nous dit qu’il nous a déjà «répondu en décembre» @CNEWS pic.twitter.com/BPrX23Z6PW — Loïc Signor (@loicsignor) January 19, 2022



