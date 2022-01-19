Начался суд над Тонояном

В суде общей юрисдикции Еревана началось судебное заседание по делу бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна, начальника Генштаба ВС Армении Артака Давтяна, бывшего заместителя начальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна, предпринимателя Давида Галстяна-«патрон Даво» и других.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу было установлено, что высокопоставленные должностные лица ВС и МО Армении, злоупотребляя своим должностным положением, по предварительному сговору с владельцем компании «Мостон Инжиниринг» в 2018 году приобрели 4232 просроченных боеприпаса.

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Партия была приобретена по цене почти вдвое выше прежней стоимости, в результате совершено хищение в особо крупных размерах — 4,65 млн. долларов США.