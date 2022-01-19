Зеленский предостерег сограждан от паники из-за возможного российского вторжения

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с обращением к нации, призвав украинцев не паниковать из-за сообщений о возможном вторжении России в Украину. «Нужно выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками», — сказал он (цитата по RT).

По его словам, у Украины «сильная, смелая, готовая к каждому дню армия». Зеленский заявил, что каждое его утро начинается с получения им информации о реальной ситуации в Донбассе и вблизи украинских границ.

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Он также заявил, что в Украине знают про все возможные угрозы и понимают все вероятные ответные действия.

Также он заявил, что украинские власти делают всё для решения ситуаций дипломатическим путём.

