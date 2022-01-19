Коммунисты просят Путина признать сепаратистов т.н. «ДНР» и «ЛНР»

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания т.н. «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики».

«За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», — говорится в документе.

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Авторы назвали этот шаг обоснованным и морально оправданным.

По их словам, признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты этих народов от внешних угроз и реализации политики т.н. геноцида по отношению к жителям т.н. «республик». Это также поможет укреплению мира и региональной стабильности и положит начало процессу международного признания обоих «государств».

Кроме того, депутаты призвали как можно скорее начать переговоры с т.н. «ДНР» и «ЛНР» для создания правовой основы межгосударственных отношений, которая бы регулировала все области сотрудничества, включая вопросы безопасности.

