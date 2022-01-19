Посол: Великобритания делится с Азербайджаном знаниями и опытом в области разминирования

«Во время поездок в Зангилан, Физули, Барду я увидел масштабы заминированных территорий».

Об этом в своем Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

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В публикации говорится, что Великобритания делится с Азербайджаном знаниями, технологиями и опытом в области разминирования:

«Сегодня я встретился с британскими специалистами по разминированию, которые работают с ANAMA, чтобы обеспечить безопасное возвращение вынужденных переселенцев в свои дома».