Блинкен: Россию вынудят заплатить «калечащую цену»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил России «калечащими» последствиями для экономики в случае эскалации ситуации в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепа по итогам встречи Блинкена с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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«Госсекретарь Блинкен вновь подчеркнул, что если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену», — отметили в Госдепе.

В том числе в США заявили, что могут в случае ухудшения ситуации пересмотреть присутствие Североатлантического альянса в союзных странах, а также увеличить оборонную помощь Украине.