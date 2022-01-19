Блинкен пообещал Киеву $300 млн

США будут продолжать поддерживать Украину и выделят дополнительные $300 млн в 2022 году, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Мы будем продолжать поддержку, которая включает оборонную помощь и помощь по безопасности. Такая поддержка дается со стороны обеих партий США. Это было очевидно во время визита делегации сенаторов вчера, а также во время визита делегации Палаты представителей в декабре. Это сигнал, который дал Конгресс США, что мы продолжаем и продолжим поддерживать Украину в 2022 году, и выделим дополнительные $300 млн», — сказал Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в среду.

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Он отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, чтобы решить экономические вызовы, с которыми она сталкивается в результате дестабилизации со стороны РФ.

«Россия пытается уже долго дестабилизировать Украину экономически и внутренне, и это вопрос, который мы уже обсудили сегодня с президентом Зеленским и министром иностранных дел. Как я уже говорил ранее, мы будем продолжать поддерживать Украину для того, чтобы решить экономические вызовы, причиненные Россией», — сказал Блинкен (цитата по «Интерфаксу»).

В свою очередь Кулеба отметил на пресс-конференции, что одним из ключевых в переговорах с госсекретарем США стал вопрос безопасности.

Он поблагодарил государственную администрацию США и лично госсекретаря за военную поддержку, которую Украина уже получила для усиления своей обороноспособности.

«Еще раз повторяю: Украина не планирует никаких наступательных операций. Мы работаем исключительно над усилением нашей обороноспособности, и здесь США остаются нашим партнером номер 1», — отметил министр.