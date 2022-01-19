Марио Балотелли может продолжить карьеру в Англии

Марио Балотелли может вернуться в английскую Премьер-лигу, где не выступал уже шесть лет. Заинтересованность в его услугах проявляет «Ньюкасл». Об этом сообщил президент турецкого клуба «Адана Демиспор», в котором сейчас выступает итальянский форвард.

В тоже время Мурат Санчак заявил, что заинтересованность устная, и он не имеет на руках конкретного предложения от «сорок» по поводу бывшего форварда сборной Италии.

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«Арабская команда сделала предложение для Балотелли. Мы отказались. Сказали, что не собираемся его продавать.

«Ньюкасл» рассматривал возможность подписания Балотелли, но пока не сделал нам предложения. В его контракте есть пункт об освобождении. Я не скажу вам сумму», – цитирует Санчака «Корреспондент» со ссылкой на Fanatik.