Заявление Конгресса азербайджанцев Бенилюкса в связи с годовщиной трагедии 20 Января

Конгресс азербайджанцев Бенилюкса (КАБ), действующий в Королевстве Нидерландов, выступил с заявлением в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января – уникальной страницей нашей истории, в которой есть и трагедия, и героизм.

Как сообщила пресс-секретарь КАБ Гюльнара Алиева, заявление, написанное на трех языках, было направлено от имени председателя КАБ Эльсевера Мамедова в парламент Совета Европы, парламент Нидерландов (Tweede Kamer), политические партии и общественные организации, представленные в парламенте.

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В заявлении говорится, что предвзятая политика руководства СССР в отношении Азербайджана, преступления, совершенные в Нагорном Карабахе, остались без ответа. Говорится также о том, что резня, совершенная в ночь с 19 на 20 января 1990 года и в последующие дни, была направлена на то, чтобы свернуть азербайджанский народ с пути к независимости, а также о преступлении, совершенном советской армией против мирного населения. Выражено чувством сожаления в связи с тем, что виновные в этом преступлении до сих пор не предстали перед судом, остались безнаказанными.

В заявлении содержится призыв дать правовую оценку всем преступлениям, совершенным против азербайджанского народа.