В Грузии прошла акция памяти шехидов 20 Января

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, председатель правления Союза азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI) Нариман Гурбанов в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января посетили родственников шехидов из Грузии.

Они вначале посетили могилу шехида Ильгара Ахмедова на кладбище села Талавери (Фахралы) Болнисского района. Затем в селе Кирадж Муганлы Марнеульского района побывали в семье Этибара Эминова, брата шехида Вафадара Эминова.

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Ф.Гулиев выразил соболезнования близким шехидов: «В первой и второй карабахских войнах погибли 56 граждан Грузии азербайджанского происхождения. Шехиды, погибшие за независимость и территориальную целостность Азербайджана, являются нашей гордостью. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, склоняем головы перед душами шехидов».

Наши соотечественники выразили благодарность Азербайджанскому государству и посольству, отмечает «Репорт».

Представители посольства также посетили родных шехидов Тенгиза Турабова, Алескера Гаибова, Рашида Исмаилова, Исмаила Мурсагулова.