Байрамов поднял в Вене вопрос минной угрозы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил важность решения вопросов минных угроз путем внедрения механизма практической помощи ОБСЕ.

Как говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ, об этом глава МИД заявил в ходе выступления в Вене на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

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По его словам, данные механизм мог бы способствовать безопасному возвращению внутренне перемещенных лиц в свои дома.

Отмечается, что другой диалог по вопросам безопасности будет посвящен постконфликтному восстановлению и миростроительству с учетом уроков, накопленных в регионе, и рассмотрению таких важных вопросов, как участие ОБСЕ в деятельности по постконфликтному восстановлению, а также обязательства и возможности государств-участников вносить вклад в долгосрочное и устойчивое постконфликтное восстановление.