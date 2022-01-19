Психиатр не рекомендует выпускать Брейвика досрочно

Устроивший теракты в Осло и на Утёйе Ардерс Брейвик по-прежнему опасен для общества и непредсказуем в случае его выхода на свободу досрочно, сообщила в суде по вопросу условно-досрочного освобождения Брейвика психиатр Ранди Росенквист.

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Брейвик в 2011 году был приговорен к 21 году тюрьмы, и, отбыв половину срока, теоретически может претендовать на условно-досрочное освобождение. Его прошение рассматривается в ходе судебного заседания в тюрьме Шиена. Выступая перед судьями во вторник, Брейвик сообщил, что отошел от идей терроризма и насилия и пообещал хорошо себя вести.

«С точки зрения статистики, возможность совершения новых актов насилия в случае условно-досрочного освобождения очень высока», — заявила психиатр, которая является в этом заседании ключевым свидетелем. Ее слова приводит телекомпания NRK.

Она также указала на то, что сейчас невозможно предсказать, что Брейвик сделает, если выйдет на свободу. «В любой момент он может решить, что его снова привлекают милитаристские идеи. Он крайне нереалистично понимает свою ситуацию», — добавила психиатр.