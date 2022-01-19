Меркель отказалась от работы в структуре ООН

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель отклонила предложение генсека ООН Антониу Гутерриша стать советником высокого уровня в структуре организации. Об этом в среду сообщило агентство DPA со ссылкой на бюро бывшей главы правительства.

Меркель «на эту тему провела телефонный разговор с генсеком, поблагодарила его, но сказала, что не примет предложение», отметили в бюро экс-канцлера.

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Ранее о предложении со стороны Гутерриша сообщали германские СМИ.