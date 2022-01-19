Глава МИД Казахстана исключил причастность Назарбаева и его родственников к беспорядкам в стране

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что не думает, что экс-президент страны Нурсултан Назарбаев и его родственники причастны к беспорядкам в стране, но расследование покажет, сообщает портал Euractiv.

«На вопрос, был ли Назарбаев или члены его семьи причастны к беспорядкам, Тилеуберди сказал, что он так не думает, но в конечном итоге это покажет расследование», — говорится в сообщении портала.

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