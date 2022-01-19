Авиасообщение между Турцией и Арменией начнется 2 февраля

В министерстве транспорта и инфраструктуры Турции обнародовали дату начала авиарейсов между Ереваном и Стамбулом.

Согласно сообщению ведомства, первые рейсы запланированы на среду, 2 февраля 2022 года, передает «Анадолу».

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В Минтрансе Турции привлекли внимание к продолжающимся переговорам по нормализации отношений с Арменией.

Рейсы будут осуществляться трижды в неделю турецкой авиакомпанией Pegasus из аэропорта Сабиха Гекчен. ​​​​​​​Армянской авиакомпании Fly One Armenia также выдано разрешение на осуществление трех авиарейсов между Стамбулом и Ереваном.

Рейс Fly One Armenia приземлится в «Стамбульском аэропорту» 2 февраля в 19:50 по местному времени, а рейс компании Pegasus в тот же день (в 23:35) вылетит из аэропорта Сабиха Гекчен в Ереван.