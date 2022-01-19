В Алматы перекрыли центральные улицы из-за антитеррористической операции

Ряд улиц в центре Алматы перекрыт в среду в связи с проведением в городе антитеррористической операции, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

«В связи с проведением антитеррористической операции, сегодня… будет временно перекрыто дорожное движение на следующих участках: по улице Абылай хана от улицы Макатаева до улицы Богенбай батыра, в северном и южном направлениях и по проспекту Толе би от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева, в восточном и западном направлениях», — говорится в сообщении пресс-службы.