Гутерреш предложил Меркель новую работу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источник в ООН.

В публикации отмечается, что Гутерреш направил предложение Меркель в письме, ответа пока не последовало. Однако в самой организации считают, что экс-канцлер вряд ли примет предложение о работе.

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Под глобальными общественными благами ООН понимает, в частности, глобальное здравоохранение, науку, обеспечение мира, защиту природы, мировую экономику.