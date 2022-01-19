Глава ВОЗ считает вероятным появление новых штаммов коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает вероятным появление новых вариантов коронавируса в условиях нынешнего быстрого распространения в мире омикрон-штамма.

Об этом он заявил на брифинге в Женеве, призвав мировое сообщество обеспечить равное распределению вакцин и других средств борьбы с инфекцией, передает ТАСС.

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«Эта пандемия пока нигде не завершилась, и в условиях невероятного глобального распространения «омикрона» существует вероятность появления новых вариантов. Вот почему отслеживание и оценка [ситуации] исключительно важны», — отметил глава ВОЗ.

По его мнению, если не изменить нынешнюю модель распределения вакцин от коронавируса в мире, то человечество может вступить «во вторую и еще более разрушительную фазу вакцинного неравенства». «Нам нужно обеспечить, чтобы мы делились существующими вакцинами на равноправной основе», — сказал Гебрейесус. По его словам, в условиях распространения омикрона-штамма прививки «важны более чем когда либо». Хотя «вакцины, возможно, менее эффективны в предотвращении заражения и распространения «омикрона», чем это было в отношении предыдущих вариантов, они все еще исключительно хорошо предотвращают серьезное заболевание и смерть», — констатировал гендиректор.