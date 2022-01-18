Возможная переброска российского ядерного оружия в Беларусь встревожила США

В Госдепартаменте США считают, что изменение Конституции Беларуси может разрешить «размещение на территории республики как обычных, так и ядерных сил России». Госдеп исходит из заявлений белорусского президента Александра Лукашенко на эту тему, подчеркнул высокопоставленный представитель американского ведомства во время телефонного брифинга.

«Эти проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах разрешить размещение на территории как обычных, так и ядерных сил России», — приводит его слова РИА Новости.

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По мнению неназванного сотрудника Госдепа, предлагаемые изменения в конституцию якобы включают формулировку, которая может быть истолкована «как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Беларуси».

«Дискуссии о ядерном оружии в Беларуси Лукашенко начал в ноябре. Он говорил об этом», — заявили в ведомстве.

