Принц Чарльз звал Меган Маркл и принца Гарри посетить Великобританию

Принц Чарльз предлагал Меган Маркл и принцу Гарри приехать с визитом в Великобританию, чтобы у него впервые появилась возможность увидеть дочь герцогов Лилибет. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Приглашение с визитом на родину поступило к принцу Гарри и его супруге еще перед Рождеством. Их совместная встреча могла стать первой с момента отъезда герцогов из Великобритании в США. Принц Уэльский еще не видел свою внучку вживую — Лилибет родилась в Калифорнии в июне прошлого года.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

«Принц Уэльский опечален тем, что у него нет возможности провести время со своими внуками, по которым он очень скучает. Он фантастический дедушка, и ему очень нравится выполнять эту роль. Чарльз чувствует, что его жизнь не может быть до конца полноценной без возможности познакомиться с детьми Гарри», — сказал источник издания.

Уточняется, что в последние месяцы семья поддерживала связь посредством «доброжелательных» звонков. Однако приезд герцогов Сассекских ставят под сомнение из-за того, что полиция не может предоставить им охрану во время визита на родину.