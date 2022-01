Майкл Доран: Сефевиды были азербайджанцами

Османская империя, Сефевиды и империи Великих Моголов. Даже многие знающие историю люди не знают, что Сефевиды и Моголы были тюрками.

Об этом написал в соцсети Twitter известный американский политический обозреватель Майкл Доран.

«А Сефевиды были азербайджанцами!», — добавил эксперт.

Ottoman, Safavid and Mughal Empires. Even many people who know history don’t know that the Safavids and Mughals were Turks. And the Safavids were Azerbaijani! https://t.co/ftaJs0lwZq

— Mike (@Doranimated) January 18, 2022