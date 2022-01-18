США продолжат оказывать военную помощь Украине

США в ближайшее время направят Украине новую партию военной помощи для укрепления её обороноспособности. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представитель госдепартамента высокого ранга, анонсируя предстоящий визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и Берлин.

«Как вам известно, в прошлом году мы поставили Украине больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. И я могу заверить вас, что эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели их запланировано ещё больше. Стоит России вторгнуться в Украину, мы обеспечим украинцев дополнительными оборонными материалами», — указала во вторник представитель Госдепа (цитата по «Лайфу»).

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Чем именно Вашингтон поможет Киеву на этот раз, представительница американских властей не уточнила.

