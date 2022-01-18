Польша рассчитывает на продолжение учений НАТО в регионе

Польша призывает НАТО продолжать активные военные учения в её регионе в связи с белорусско-российскими учениями «Союзная решимость-2022», которые пройдут с 10 по 20 февраля. Об этом заявил журналистам глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох.

«Это [белорусско-российские учения] ведёт к тому, что в разговорах с нашими союзниками по НАТО мы очень большой нажим делаем на то, чтобы в свою очередь политика наших союзнических учений была продолжена», – сказал Солох после окончания совещания с участием президента страны Анджея Дуды (цитата по «Лайфу»).

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