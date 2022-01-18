Мировые бренды объявили борьбу с загрязнением пластиком

Крупные бренды, среди которых Coca-Cola, Pepsico, Walmart, Unilever, Nestle и другие компании, призвали к заключению глобального пакта о борьбе с загрязнением пластиком. Подходящим моментом для заключения соглашения, которое должно ограничить производство пластмасс, они назвали конференцию Ассамблеи ООН по окружающей среде, которая запланирована на 2022 год.

Более 70 транснациональных компаний призвали к заключению глобального соглашения о борьбе с загрязнением пластиком. В числе подписантов совместного заявления — Coca-Cola и Pepsico, Unilever и Nestle, розничная сеть Walmart и французский банк BNP Paribas, передает Reuters.

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В совместном заявлении отмечается, что соглашение должно предусматривать сокращение производства пластика и «будет способствовать усилиям по борьбе с изменением климата и утратой биоразнообразия, принося положительные социальные и экономические последствия». В 2020 году пройдет конференция Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде — UNEA 5.2. На ней планируется обсудить международные договоренности по преодолению кризиса пластиковых отходов, которые переполняют свалки, разоряют океаны и наносят невосполнимый ущерб дикой природе.

В заявлении компаний говорится, что конференция UNEA 5.2 — это «критический момент для заключения амбициозного договора ООН». По их оценке, заключить соглашение на конференции — это значит «переломить ход глобального кризиса загрязнения пластиком». «Мы не можем позволить себе пропустить это», — заявили подписанты обращения.

В мире переработано не более 10% всего когда-либо произведенного пластика. По прогнозам, производство пластика, производимого из нефти и газа, удвоится в течение 20 лет. Для компаний топливно-энергетического сектора производство пластика основной источник будущих доходов — спрос на ископаемое топливо снижается по мере роста использования возобновляемых источников энергии и электромобилей.

Расширение масштабов переработки пластиковых отходов крайне важно для борьбы с ними, но не решит проблему стремительного роста загрязнения без ограничений на производство. Пластик чаще всего производится в индустриальных странах, чья энергетика основана на угле. Это Китай, Индия, Индонезия и Южная Африка. Исследователи подсчитали, что глобальный углеродный след от пластика удвоился с 1995 года, достигнув 2 млрд тонн эквивалента CO2 в 2015 году.

Это составляет более 4,5% глобальных выбросов парниковых газов. За тот же период (1995-2015 годы) глобальное воздействие пластика на здоровье в результате загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами увеличилось на 70%. Выбросы образуют на всем цикле пластика, но 96% углеродного следа приходится именно на этап производства.

По словам Ливии Кабернард, докторанта Института науки, технологий и политики (ISTP) в Цюрихе, «углеродный след, связанный с пластмассами, в транспортном секторе Китая, электронной промышленности Индонезии и строительной промышленности Индии увеличился более чем в 50 раз с 1995 года».

