Блинкен и Лавров обсудили снижение напряжённости вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили по телефону состоявшиеся на прошлой неделе консультации по вопросам безопасности. Об этом говорится в распространённом во вторник заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

«Стороны обсудили состоявшийся 10 января диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия — НАТО 12 января и встречу Постоянного совета ОБСЕ 13 января», — сказано в пресс-релизе.

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Блинкен в ходе беседы подчеркнул важность продолжения диалога с целью снижения напряжённости ситуации вокруг Украины, отмечают в Госдепе.

«Госсекретарь подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что любые обсуждения европейской безопасности должны включать в себя союзников по НАТО и европейских партнёров, в том числе Украины», — отмечает пресс-служба ведомства.