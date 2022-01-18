Генсек НАТО Столтенберг предложил России продолжить переговоры по безопасности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что предложил союзникам и России продолжить переговоры по безопасности в ближайшее время в рамках Совета Россия-НАТО.

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«Сейчас главная задача – продвинуться на политическом направлении. Союзники по НАТО готовы снова встретиться с Россией. Сегодня я пригласил Россию и союзников по НАТО принять участие в серии встреч в рамках Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем, чтобы обсудить наши озабоченности, но также выслушать и российские озабоченности», — сообщил он на совместной пресс-конференции в Германии с канцлером Олафом Шольцем.

Он также подчеркнул, что для НАТО «главное — не допустить военного нападения на Украину».