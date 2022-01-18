В Узбекистане начато производство беспилотников Lochin

Узбекистан организовал выпуск собственных беспилотных летательных аппаратов — Lochin («Сокол»). Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по оборонной промышленности, передает gazeta.uz.

Производством беспилотников займется созданный при Госкомоборонпроме Научно-производственный центр беспилотных авиационных комплексов.

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Центр полностью оснащен технологическим и специальным оборудованием, тестовой лабораторией для производства, сборки, ремонта и обслуживания аппаратов.

Проект по выпуску беспилотников двойного — гражданского и военного — назначения впервые в Центральной Азии был разработан и запущен в Узбекистане, подчеркивается в сообщении.

Беспилотники и квадракоптеры Lochin могут использоваться как для разведки, нанесения ударов, наблюдения в режиме реального времени, сбора информации, управления артиллерийским огнем, так и в сельском хозяйстве, нефтегазовой сфере, управлении железными дорогами, геологии, картографии, топографии, дефолиации растений, для наблюдения за заповедниками, дорогами и социальной инфраструктурой.​​​​​​​