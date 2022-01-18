Лавров заявил, что Россия «никому и ничем не угрожает»

«Мы никому ничем не угрожаем. Но слышим угрозы в наш адрес».

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок, сообщает ТАСС.

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«Надеюсь, что все это отражает только эмоции, которые определенные силы возбуждают внутри лагеря западных стран. Мы будем руководствоваться конкретными шагами, делами», — подчеркнул С.Лавров.