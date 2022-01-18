Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения, сообщает во вторник пресс-служба Тихоокеанского флота.

Ранее посол РФ в Тегеране Леван Джагарян заявлял в интервью РИА Новости, что Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения CHIRU в районе Персидского залива в конце 2021 — начале 2022 года. По его словам, основная задача учений — отработка действий по обеспечению безопасности международного судоходства и борьбе с морскими пиратами.

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Накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома», стал на якорную стоянку на рейде порта Чахбехар (Иран).

«В порту официальная делегация ВМФ России примет участие в планирующей конференции по проведению совместного военно-морского учения боевых кораблей России, Ирана и Китая», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские корабли пополнят запасы продовольствия, воды и топлива.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока за несколько дней до нового 2022 года.

Планируется, что в период выполнения задач корабли посетят с заходами порты ряда государств, в том числе Республику Сейшельские Острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения бронепалубным крейсером «Варяг» российского флота порта Виктория Сейшельских островов.