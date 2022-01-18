Лавров во время переговоров перепутал Германию и США

Глава МИД России Сергей Лавров оговорился на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, но недочет сумела исправить переводчик министра, сообщает РБК.

Лавров в приветственной речи обратился к Бербок и заявил, что Москва стремится видеть более конструктивные отношения с Берлином. Однако Лавров вместо Германии упомянул США и сказал немецкому министру, что российская сторона хотела бы «видеть более конструктивное состояние российско-американских отношений».

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Переводчик главы российского МИД не стала перебивать его, однако заметила ошибку и исправила ее на немецком. Вместо этого, обращаясь к Бербок, она сказала «видеть более конструктивные отношения с новым правительством Германии».