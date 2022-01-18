В Турции раскрыли планы по выпуску боевых самолетов

В ближайшие два месяца Турция представит усовершенствованный боевой самолет Hürjet. После 2025 года компания Turkish Aerospace Industries (TAI) планирует выпускать по два самолета в месяц. Планы по выпуску нового самолета раскрыл глава TAI Темел Котиль, передает Daily Sabah.

Глава TAI отметил, что изначально компания построит четыре прототипа, которые будут использовать во время летных испытаний. На первом этапе массового производства в Турции собираются выпустить до семи Hürjet в год, а после 2025 года производитель планирует выпускать по два самолета в месяц.

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Работу над Hürjet начали в 2017 году, а первый полет самолета запланирован на 2023 год. Его длина составляет 13,4 метра, а размах крыльев — 11 метров. Новая модель может заменить учебно-тренировочные самолеты T-38, которые эксплуатируют турецкие ВВС. Также Hürjet, который несет до трех тысяч килограммов полезной нагрузки, может выполнять задачи штурмовиков.