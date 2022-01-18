Здравоохранение и фармацевтический рынок: хаос на фоне отсутствия общественного контроля

В последнее время все большую озабоченность населения вызывает положение на фармацевтическом рынке страны. Речь, прежде всего, идет о ценах и качестве продаваемых лекарств.

Но если первый фактор можно объяснить отсутствием внутреннего производства, а следовательно, зависимостью внутреннего рынка от импорта, то второй фактор нуждается в тщательном изучении. Не секрет, что при возможности граждане нашей страны предпочитают заграницу не только в плане прохождения там лечения, но и в плане приобретения лекарств. И это при том, что те же по составу лекарства ввозятся в Азербайджан из той же заграницы.

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Согласно официальной статистике, объем импортируемых в Азербайджан лекарственных средств за 2021 г. составил 1 млрд. манатов. По оценкам различных специалистов, до 50% данного объема составляют некачественные лекарственные препараты. Так, общественный деятель Э.Гусейнов называет цифру в 30%, врач А.Гейбулла — цифру в 50%, а депутат А.Масимли и вовсе считает, что большинство ввозимых в страну лекарств составляют некачественные препараты. Только вдумайтесь в цифру — речь может идти о сотнях миллионах манатов импортируемых «пустышек». Так в чем же причина такого положения дел? Как правило, мы привыкли в данном случае винить во всех бедах так называемую фармацевтическую мафию. Безусловно, серьезная доля ответственности лежит именно на фармкомпаниях, стремящихся добиться максимальной прибыли и ставящих внутрикорпоративные интересы, выше общественных. Однако, тщательное изучение вопроса показывает, что не все так просто, как нам кажется.

Регулирующую роль государства на отечественном фармрынке выполняют 2 органа — Тарифный совет, устанавливающий цены на импортируемые лекарства и Центр аналитической экспертизы при Минздраве, контролирующий качество лекарств, выдает разрешение на их импорт, а также осуществляет проверки аптек. Согласно информации открытых источников, а также мнению специалистов в области здравоохранения, оба этих органа как минимум не способствуют повышению доли продаваемых в наших аптеках качественных лекарственных средств.

Так, после начала регулирования цен на лекарства Тарифным советом, в Азербайджане закрылся ряд представительств ведущих мировых фармпроизводителей, а многие принадлежащие данным производителям лекарства и вовсе перестали ввозиться.

Параллельно с этим, не отличающаяся своей прозрачностью деятельность Центра аналитической экспертизы способствовала повышению доли некачественных препаратов в номенклатуре лекарственных средств азербайджанского рынка. То есть если Тарифный совет фактически выдавил с рынка часть качественных препаратов ведущих мировых фармкомпаний, то Центр аналитической экспертизы создал условия для их замещения некачественными препаратами малоизвестных производителей.

Напомним, что в последнем интервью азербайджанским СМИ президент в очередной раз затронул вопрос важности общественного контроля над надлежащим выполнением государственными органами своих функций. Он также отметил, что в ряде случаев наблюдается необъективная оценка ситуации со стороны СМИ, но все же в большинстве своем данные, отраженные информационными ресурсами, подтверждаются.

В этом контексте хотелось бы отметить, что в различных сегментах СМИ изобилует информация о сомнительном характере осуществления своих функций со стороны Центра аналитической экспертизы при Минздраве, что очень настораживает общественность страны. Помимо этого, проведенный автором этих строк анализ показывает, что Минздрав является одной из немногих структур, при которой не функционирует общественный совет. Как ни странно, созданный в 2019-м году общественный совет при Минздраве, прекратил свою деятельность в начале 2021-го года. Видимо, там не сочли важным продлевать функции этой структуры. Ну что же, руководству, как говорится, виднее. Но улучшению ситуации в здравоохранении этот факт явно не способствует.

Анар Гусейнов

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