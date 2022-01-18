В Гонконге уничтожат две тысячи хомяков из-за COVID-19

Власти Гонконга приостановили ввоз всех мелких домашних животных и приказали зоомагазинам и зоовладельцам передать для эвтаназии около двух тысяч хомяков из-за доказательств, подтверждающих возможную передачу COVID-19 от грызунов к человеку. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Официальные лица решили уничтожить животных после обнаружения 11 положительных образцов, взятых у хомяков, и сообщении о двух случаях заражения, предположительно связанных с крупным зоомагазином с более чем десятью филиалами по всему Гонконгу. Директор по сельскому хозяйству, рыболовству и охране природы доктор Леунг Сиу-фай объявил, что все владельцы, купившие хомяков с 22 декабря, должны будут сдать своих питомцев обратно для проведения тестирования перед возможным усыплением.