В Европе заговорили о наступлении твиндемии

В Европе выросли темпы роста заболеваемости гриппом, что может говорить о наступлении длительной твиндемии — одновременном высоком уровне числа пациентов с гриппом и COVID-19, пишет Reuters.

«Возвращение вируса гриппа может быть началом необыкновенно длительного сезона распространения заболевания, способного продлиться до лета», — заявил в беседе с агентством эксперт Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Паси Пенттинен.

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Как отмечается в исследовании центра, эта ситуация связана с более мягкими ограничениями на фоне COVID-19, которые позволяют распространяться гриппу. Также на обстановку влияет практически полное отсутствие заболеваний гриппом прошлой зимой. Из-за этого вакцины, которые адаптируются каждый год под циркулирующий вирус, могут оказаться не столь эффективными.

Помимо этого, специалисты отмечают, что твиндемия окажет чрезмерную нагрузку на системы здравоохранения, уже в значительной степени занятые борьбой с COVID-19.