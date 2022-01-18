Брейвика хотят осободить досрочно

Окружной суд норвежского Телемарка во вторник начинает рассматривать прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) праворадикала Андерса Брейвика, отбывающего наказание за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года. Процесс будет проходить в стенах тюрьмы Шиен, а не в здании суда, как хотел сам преступник, передает ТАСС.

На сам процесс отведено три дня — с 18 по 20 января. В первый день на заседании выступит представитель прокуратуры, затем ожидается выступление Брейвика, после чего он будет отвечать на вопросы обвинения и защиты.

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Во второй день пройдет опрос свидетелей и рассмотрение относящихся к делу документов, в третий защита и обвинение выступят с заключительными речами, после чего слово может быть также вновь дано Брейвику.

Как сообщает газета Verdens Gang, террорист отбывает наказание, будучи изолированным в собственной камере и практически совсем не контактируя с другими заключенными. В его распоряжении есть три комнаты-камеры, телевизор, холодильник, душ, компьютер, игровая приставка и тренажеры. Каждое утро он получает свежую газету и может один час в день проводить на открытом воздухе. За время своего заключения Брейвик учился и даже сдавал университетские экзамены с хорошим результатом.

Прошение о досрочном освобождении Брейвик подал осенью 2020 года в связи с тем, что в 2021 году истекал минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме по полученному приговору. Норвежская прокуратура уже заявила, что не согласна с условно-досрочным освобождением и что предпосылки для содержания преступника под стражей до сих пор существуют.