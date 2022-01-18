Канада направила в Украину спецназ из-за угрозы России

Министерство обороны Канады отправило в Украину отряд сил специального назначения из-за страха возникновения конфликта на российско-украинской границе, передает телеканал Global News со ссылкой на источники.

В военном ведомстве отметили, что основная задача отряда — разработать план по эвакуации канадских дипломатов на случай эскалации ситуации на границе двух государств. Официальную информацию пока ни в Минобороны, ни в правительстве Канады не подтвердили.

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Телеканал назвал присутствие канадских военных попыткой союзников по НАТО сдержать российское «вторжение» в Украину и определить способы оказания помощи Киеву.

Пресс-секретарь командования специальных операций майор Эмбер Бино отметила, что спецназ Канады обучает украинских военных и передает «инструкторский и лидерский опыт» на протяжении нескольких лет. При этом последний отряд, отправившийся в Украину 9 января, занятий проводить не будет.

Командование сил специальных операций Канады является частью более широких усилий вооруженных сил по поддержке сил безопасности Украины.

Армия Канады преподает курсы в рамках операции Unifier с 2015 года. Тренировки солдат и офицеров украинской армии проходят на Яворовском полигоне в Львовской области. На данный момент в состав миссии входят примерно 200 канадских военнослужащих. В марте 2019-го правительство страны приняло решение о продлении миссии до весны 2022 года.