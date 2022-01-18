В Казахстане начали расследование в отношении четырех крупных АЗС из-за цен на дизель

Расследования проводятся в отношении четырех крупных сетей АЗС в Казахстане из-за высоких цен на дизтопливо, сообщил председатель агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) республики Серик Жумангарин, передает РИА Новости.

«Проводятся 12 расследований на рынке дизельного топлива в отношении субъектов розничной торговли, в их числе четыре крупные АЗС — ТОО «Гелиос», ТОО «Sinooil», ТОО «Газпромнефть-Казахстан», ТОО «PetroRetail», — сказал Жумангарин на заседании правительства во вторник.

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АЗРК ранее открыл расследования в отношении шести крупных оптовиков сжиженного нефтяного газа: АО «Казмунайгаз», ТОО Petrosun, АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «СП Казгермунай», ТОО «Казахойл Актобе» и ТОО «КазГПЗ» по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на торгах.